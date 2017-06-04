陳妍希替楊丞琳慶生 被P掉的背景有亮點

陳妍希零點送生日祝福給楊丞琳。(圖／翻攝自微博)

被陳妍希P掉的是老公陳曉。(圖／翻攝自微博)

6月4日是楊丞琳生日，好友陳妍希零點就在微博送上祝福，並曬出合影，不過卻被發現她把後面背景給P掉，原來本來是她和陳曉還有楊丞琳的合照，被網友調侃：「為了她把妳兒子的爹抹掉，真愛無誤。」

陳妍希零點送祝福給楊丞琳：「寶貝，你好帥！生日快樂」，並附上合影，楊丞林隨後也回覆：「謝謝我永遠的摯愛」，不過照片中似乎還有個人，但臉卻被愛心圖案遮住，背景也模糊掉，原來被P掉的是陳妍希老公陳曉。

網友看了都笑翻，直呼她也太可愛，「為了她把妳兒子的爹抹掉，真愛無誤」、「雖然P掉老公，但他還得到一顆大心」，引起網友熱議。

(中時電子報)