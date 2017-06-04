陳妍希替楊丞琳慶生 被P掉的背景有亮點
6月4日是楊丞琳生日，好友陳妍希零點就在微博送上祝福，並曬出合影，不過卻被發現她把後面背景給P掉，原來本來是她和陳曉還有楊丞琳的合照，被網友調侃：「為了她把妳兒子的爹抹掉，真愛無誤。」
陳妍希零點送祝福給楊丞琳：「寶貝，你好帥！生日快樂」，並附上合影，楊丞林隨後也回覆：「謝謝我永遠的摯愛」，不過照片中似乎還有個人，但臉卻被愛心圖案遮住，背景也模糊掉，原來被P掉的是陳妍希老公陳曉。
網友看了都笑翻，直呼她也太可愛，「為了她把妳兒子的爹抹掉，真愛無誤」、「雖然P掉老公，但他還得到一顆大心」，引起網友熱議。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。