6月4日中視午間新聞搶先看
《高市山區大雨 桃源民宅沖走》
連日大雨，高市山區累積下了超過1000公釐的雨量，因為荖濃溪河水暴漲，今天深夜兩點多陸續傳出有民宅遭到沖走，截至今天早上八點，已經有10戶受災，所幸當地居民在昨天都已經提前撤離，沒有民眾受困或受傷。
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《彰化出現龍捲風? 民眾驚恐》
超級大豪雨造成南彰化地區多處氾濫成災，昨天晚間6點多，北斗鎮甚至刮起龍捲風，把兩旁路樹、號誌燈攔腰吹斷，造成交通大亂，幸好無人受傷。
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《倫敦恐攻疑7死 1嫌遭警槍擊》
英國倫敦在當地時間3號晚間發生2起恐怖攻擊，一輛白色貨車以時速80公里在倫敦橋高速衝撞行人，車上5名嫌犯隨後下車前往附近熱鬧的波羅巿場，至少3名嫌犯持30公分長刀進入餐館與酒館砍人。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播劉品薇播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視
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