真的好痛苦! 便秘了怎麼辦 9招有解
在馬桶上怎麼樣蹲，不出來就是不出來，便祕的苦，有經歷過的人最了解，那種「悶悶不樂」的感受，卡得讓人難受，想要順利的排便，當然調整作息、多運動、多吃高纖維食物很重要，不過除了這些方法外，外國網站《bustle》還列了另外9大招，幫助你排便順暢。
●喝什麼? 水、熱檸檬水、咖啡、薄荷茶、蘆薈水
水---我們都知道吃些豆類、穀類等纖維性高的食物能助便，但可能有些人不知道，白天水喝不夠的話也會導致便秘，水不夠的話就會導致糞便累積。
熱檸檬水---腸胃專家Felice Schnoll-Sussman表示，在溫水裡擠上一些新鮮檸檬汁，對排便相當有幫助，建議每天早上起床用一杯熱檸檬汁開啟你的一天。
咖啡---雪梨營養學家Jennifer May表示，喝咖啡能夠刺激腸道，所以不用對每天來上一杯有所擔憂，可以好好享用。
薄荷茶---馬里蘭大學的一份研究指出，喝薄荷茶可以有效預防腸易激綜合症，幫助舒緩消化道肌肉，而且相當天然，建議在吃完晚餐後可以來上一杯。
蘆薈水---蘆薈水能幫助消化，讓腸子蠕動，不過可能會使服用者出現腹瀉，得要適量飲用，且孕婦不宜。
●吃什麼?大蒜、Ω-3脂肪酸
大蒜---含有果聚糖的大蒜可說是除便秘的好食材，能夠促進腸道蠕動，建議可以在食物中添加一些大蒜。
Ω-3---營養學家Yuri Elkaim透露，攝取足夠的健康脂肪(Ω-3脂肪酸)可以幫助排便，食用鮭魚、蓖麻油都可以攝取到
●做什麼?蹲姿、鍛鍊身體
蹲姿---根據《Digestive Diseases and Sciences journal》曾經發表的研究顯示，蹲姿可以促進排便，可以在健身房裡多做幾次深蹲，讓身體習慣這樣的運動，雖然很累人，但好多可不少。
鍛鍊身體---運動有助於消化、讓腸道放鬆，規律的運動也能讓排便得有規律。
(中時電子報)
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