真的好痛苦! 便秘了怎麼辦 9招有解

惱人的便秘，真希望都不要遇上。 (達志影像/shutterstock提供)

在馬桶上怎麼樣蹲，不出來就是不出來，便祕的苦，有經歷過的人最了解，那種「悶悶不樂」的感受，卡得讓人難受，想要順利的排便，當然調整作息、多運動、多吃高纖維食物很重要，不過除了這些方法外，外國網站《bustle》還列了另外9大招，幫助你排便順暢。

喝咖啡能夠刺激腸道。 (達志影像/shutterstock提供)

●喝什麼? 水、熱檸檬水、咖啡、薄荷茶、蘆薈水

水---我們都知道吃些豆類、穀類等纖維性高的食物能助便，但可能有些人不知道，白天水喝不夠的話也會導致便秘，水不夠的話就會導致糞便累積。

熱檸檬水---腸胃專家Felice Schnoll-Sussman表示，在溫水裡擠上一些新鮮檸檬汁，對排便相當有幫助，建議每天早上起床用一杯熱檸檬汁開啟你的一天。

咖啡---雪梨營養學家Jennifer May表示，喝咖啡能夠刺激腸道，所以不用對每天來上一杯有所擔憂，可以好好享用。

薄荷茶---馬里蘭大學的一份研究指出，喝薄荷茶可以有效預防腸易激綜合症，幫助舒緩消化道肌肉，而且相當天然，建議在吃完晚餐後可以來上一杯。

蘆薈水---蘆薈水能幫助消化，讓腸子蠕動，不過可能會使服用者出現腹瀉，得要適量飲用，且孕婦不宜。

大蒜可是剋便秘的武器之一! (達志影像/shutterstock提供)

●吃什麼?大蒜、Ω-3脂肪酸

大蒜---含有果聚糖的大蒜可說是除便秘的好食材，能夠促進腸道蠕動，建議可以在食物中添加一些大蒜。

Ω-3---營養學家Yuri Elkaim透露，攝取足夠的健康脂肪(Ω-3脂肪酸)可以幫助排便，食用鮭魚、蓖麻油都可以攝取到

●做什麼?蹲姿、鍛鍊身體

蹲姿---根據《Digestive Diseases and Sciences journal》曾經發表的研究顯示，蹲姿可以促進排便，可以在健身房裡多做幾次深蹲，讓身體習慣這樣的運動，雖然很累人，但好多可不少。

鍛鍊身體---運動有助於消化、讓腸道放鬆，規律的運動也能讓排便得有規律。

(中時電子報)