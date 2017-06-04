雲林治水經費 蔡英文：不足的由前瞻計補足
總統蔡英文上午到雲林勘災，對於雲林縣長李進勇提出的河川整治、北港滯洪池興建、與每年疏浚經費協助等求助，爽快地有求必應，要求中央部會趕緊規畫施作水利設施，尤其經費規畫應整體，讓治水持續，不足的由前瞻計補足。
小英實勘淹水嚴重的斗南，了解溢堤氾濫成災的石牛溪和大湖口溪，水利署長賴建信簡報，雲林山區溪流野性強，只要遇阻便改道，所以很蜿蜒，整治最困難的是，有2/3是私有地。
李進勇指出，他不敢說都會區的軌道建設不重要，但在鄉縣的溪流整治攸關人民生命財產安全，也很重要，而北港很需要滯洪池調節地面水，縣府已規畫在40多公頃台糖地，但土地成本高達12億，希望中央補助，另縣府每年需要約1.3億疏浚溪圳及排水，對縣庫是很沈重的負擔，也請中央能協助。
立委劉建國建議治水經費要一次到位。
蔡總統說，極端氣候對於治水確實是很大挑戰，希望中央和地方要合作無間進行整體規畫，對於地方緊急需要改善的，中央趕快協助，不足的部分，由前瞻計畫補足。
(中時)
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