雲林治水經費 蔡英文：不足的由前瞻計補足

總統蔡英文聽取水利署人員簡報。(許素惠攝)

小英總統(中)實勘大湖口溪斗南段。(許素惠攝)

雲林山區溪流泰半號蜿蜒，私有地多，整治較不易。(許素惠攝)

小英總統到斗南石牛溪勘災。(許素惠攝)

氾濫成災的斗南石牛溪水位已退。(許素惠攝)

總統蔡英文上午到雲林勘災，對於雲林縣長李進勇提出的河川整治、北港滯洪池興建、與每年疏浚經費協助等求助，爽快地有求必應，要求中央部會趕緊規畫施作水利設施，尤其經費規畫應整體，讓治水持續，不足的由前瞻計補足。

小英實勘淹水嚴重的斗南，了解溢堤氾濫成災的石牛溪和大湖口溪，水利署長賴建信簡報，雲林山區溪流野性強，只要遇阻便改道，所以很蜿蜒，整治最困難的是，有2/3是私有地。

李進勇指出，他不敢說都會區的軌道建設不重要，但在鄉縣的溪流整治攸關人民生命財產安全，也很重要，而北港很需要滯洪池調節地面水，縣府已規畫在40多公頃台糖地，但土地成本高達12億，希望中央補助，另縣府每年需要約1.3億疏浚溪圳及排水，對縣庫是很沈重的負擔，也請中央能協助。

立委劉建國建議治水經費要一次到位。

蔡總統說，極端氣候對於治水確實是很大挑戰，希望中央和地方要合作無間進行整體規畫，對於地方緊急需要改善的，中央趕快協助，不足的部分，由前瞻計畫補足。

(中時)