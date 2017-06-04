河水暴漲鐵人3項照辦 民眾怒轟「草菅人命」
梅雨炸北台，各地紛紛傳出災情，但新北福隆舉辦「亞洲盃鐵人三項錦標賽」今早竟照常舉辦！選手們在黃沙滾滾的海上，冒著生命危險奮力比賽，民眾都驚呼：「太扯了！根本是草菅人命！」，中華民國鐵人三項運動協會仍表示：「不會做不安全的事！」，引起網友連環砲。
中華民國鐵人三項運動協會昨天傍晚，在臉書專頁PO出福隆快報，指出1.雙溪河目前水質恢復良好，未來將持續觀察流速及水況，若有最新異動將立即通知。2.路面部分大會將全力恢復賽事路段，請大家不用擔心。此舉引來民眾公憤。
今早比賽如期舉行，菁英組選手在積滿泥沙的海上游泳，由於積了許多泥沙，導致比賽場地的海水較淺，選手們仍為了游1500公尺達標，而吃力的向前游。一旁民眾都說：「太慘了吧！這怎麼游？還不讓他們上岸嗎？」
對此，賽事人員表示：「我們會在一旁戒護，隨時注意選手安全，會盡量做到最好！」，游泳的選手旁邊都有工作人員在小艇上戒護，不會造成選手生命危險。
「難道鐵人三項要變十八銅人大賽嗎？」網友紛紛砲轟，「爛透了！生命比較重要！出事了誰要負責？」，「游1500公尺是游心酸的嗎？對於選手來說沒有任何意義還要冒著生命危險！」，「建議取消！明知天氣惡劣還照辦，根本漠視選手安全！」
中華民國鐵人三項運動協會鄭秘書說，前兩天一早就到雙溪河監測水溫，水位及水流，確認安全無虞才會宣布照常舉辦，另外水上、岸邊都有救生員，一切依照國際賽安全標準，今天約有600人參賽，國際組早上6點開始約8點結束，分齡組8點下水目前還在比賽中。
新北市體育處洪玉玲表示，考量前兩天東北角下大雨，昨有提前聯繫主辦單位，建議依氣象預報公告賽期取消或延期，不過大會裁判組經開會考量後決定照常舉辦。
(中時)
關鍵字：亞洲盃鐵人三項錦標賽、新北
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