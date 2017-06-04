NBA》什麼！布朗到現在還領騎士薪水

麥克布朗一邊領著勇士首席助教薪水，一邊還領騎士合約欠薪，可說是今年總冠軍賽最大贏家。(美聯社資料照)

勇士代總教練麥克布朗無疑成為今年勇騎戰頭號贏家！一方面代替勇士總教練科爾領軍在季後賽摘下11連勝，另一方面騎士還在發薪水給他，讓布朗也不禁感嘆，「感覺真的有點超乎現實，幸好現在我可以從容應付一切。」

會讓布朗坐領雙薪，還剛好是今年總冠軍賽對戰戲碼主因，是他在2013-14年球季跟騎士簽下5年2000萬美元合約，卻因戰績欠佳只帶1年就被炒魷魚，根據合約內容，騎士必須在6年內分期付清剩餘薪資，一直付到2020年。

如今隨著布朗領軍勇士遭遇老東家騎士爭冠，讓整個情況變得相當有趣且微妙，布朗強調自己沒有抱持兩度遭騎士炒魷魚的怨念執教，他單純只想幫助勇士贏球，並不在乎對手是誰，只好剛好這次在總冠軍賽遇上騎士罷了。

其實去年7月期間，科爾決定聘用麥克布朗擔任勇士首席助教，取代原本華頓位置之際，就已引發不少爭議，因為勇士已有1名經驗豐富的防守教練朗亞當斯，為何還要找來擅長防守的布朗，如今得到最直接的解答。

因為科爾清楚過去帶過詹姆斯的布朗，相當了解怎麼去防堵詹姆斯火力，加上勇士還有不少防守上的進步空間，所以才不顧外界批評聲浪，毅然聘用布朗，在總冠軍賽G1打完之後，看來科爾當時的決定絕對正確。

(中時電子報)