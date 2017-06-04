捷運古亭站5號出入口電扶梯 6月5日啟用

捷運古亭站5號出入口電扶梯增設完成 6月5日下午啟用，3號出入口於6月12日封閉，進行第二階段電扶梯增設工程。（台北捷運公司提供）

台北捷運古亭站5號出入口電扶梯增設工程，已於5月26日完工，並經北市捷運局完成相關運轉等測試，預計6月5日下午1時30分正式開放啟用，未來該出入口將有上、下行電扶梯各一座，旅客進出車站更加便利；此外，為執行古亭站電扶梯第二階段增設工程，6月12日起暫時封閉古亭站3號出入口，施工期間請旅客改由其他出入口進出，造成不便敬請見諒。

古亭站為松山新店線、中和新蘆線交會站，站體有九個出口，依捷運局原設計，3號、5號及7號出入口原為一座樓梯及一座上行電扶梯，為了方便旅客，因此進行電扶梯增設工程，分階段將上述三處出入口改為上、下行電扶梯各一座。

配合第二階段電扶梯增設施工期程，3號出入口將於6月12日封閉，預計明年2月中旬完工；第三階段則施作7號出入口，完工日期暫定107年10月。

古亭站3號出入口施工期間，車站現場將張貼公告，並透過月台跑馬燈及「台北捷運GO」 APP提醒旅客。有關上述工程施作相關事宜，上班時間可洽詢捷運局南區工程處第五工務所，聯絡電話（02）82315735或中興工程顧問公司，聯絡電話（02）27698388。

(中時)