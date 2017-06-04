大雨狂炸彰化北斗 怪風肆虐吹斷電線桿和路樹
梅雨鋒面籠罩，大雨狂炸下，南彰化許多鄉鎮都淹水，昨晚6點多，北斗鎮還刮起一陣強勁怪風，紅綠燈電線桿應聲折斷，3棵路樹也攔腰斷裂，霎時交通大亂，網友PO「我是北斗人」臉書，直呼「是龍捲風嗎？天啊！好嚇人」。
「這場梅雨鋒面，比颱風還可怕！」大雨狂瀉，溪州鄉民眾賴玉婷說，昨天傍晚拍天際出現濃墨的漏斗狀雲團，直呼是龍捲風嗎？一直往北移，不久就被吹散了；後來「我是北斗人」網友就紛紛PO上一陣怪風肆虐後的慘狀，很多東西都飛上天了！更可怕的紅綠燈電線桿也應聲折斷，連接路口監視器也被捲上天飛，再狠摔到馬路上。
網友說，北斗鎮中山路、斗苑路口多處鐵皮被吹翻，砸中路邊車輛，附近住戶說，雨下得這樣大已經夠可怕，突然又起大風「轟轟轟」呼吼，強勁的風勢，連房子都受震動，還將整排路樹都攔腰吹斷。
北斗消防隊辛苦冒雨搶救，指出瞬間強風吹斷3株路樹、1支紅綠燈號誌倒塌，經清除後，昨天晚間10點恢復通車。
(中時)
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