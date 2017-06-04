台29線8路基受損封路 那瑪夏居民全撤離
梅雨持續降下豪大雨，台20線92K勤和路段受到荖濃溪溪水再次暴漲影響，昨天路基沖刷掏空流失150公尺，今(4)天掏空面積擴大為500公尺，公路總局甲仙工務段表示，道路已預先封閉，因路段為通往復興3部落聯外道路，所幸無重症病患，現留預估人數經統計為274人，人員均平安，備糧有21天可供使用。
經現勘評估，將調用異型塊緊急吊放於流失路基缺口溪流沖擊處，後續於路基缺口回填土石，並向山側簡易開闢臨時河床通行便道，預計15日下午5點搶通，相關搶修機具已進駐進行搶通作業。
另，台29線臨11便道南沙魯至五里埔路段，遭豪雨持續強降雨，旗山溪溪水暴漲，導致該路段路基流失2處，路基護岸受損6處，道路封閉，該路段為通往那瑪夏部落聯外道路；台29線臨11便道0至12K南沙魯至五里埔中期道路，也採預警性封閉，那瑪夏區居民已事先撤往臨時避難所。
台29線搶修工作預計9日下午5點完成，向山側簡易開闢臨時通行便道預計15日下午5點搶通。目前便道尚未搶通前，那瑪夏山區部落居民可由青山農路銜接嘉128對外通行，無孤島效應。
台29線那瑪夏至五里埔臨11便道，共8處路基受損，臨11便道2k路段流失120m、及3k路段流失300m最為嚴重，其他6處可單線通車，流失路段預計於15日下午搶通。
(中時)
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