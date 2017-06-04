新北連日豪雨 道路預計今日全搶通
連日豪雨造成新北市石門、金山、萬里、三芝及淡水等區多處道路坍方、積淹水等情況，昨(3日)鋒面再度靠近北部，使新北地區昨晚又急降雨，市府昨日已預防性撤離土石流潛勢溪流黃色警戒94條、紅色警戒12條附近居民，共撤離1729人。至於台2線及其他道路也仍搶修中，預計今晚可全數雙向通車。
市府表示，今日新北市動員223位清潔隊員、協調國軍240人、抽水機組22組，投入環境復原作業。另災情較為嚴重之台2線道路仍有5處搶通中，預定中午12時恢復雙向通車，石門、金山、萬里、三芝等山區受災道路已陸續搶通恢復通車，預定20時全數恢復雙向通車。而停水停電地區，已全數修復。
(中時)
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