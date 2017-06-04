「國道游泳哥」中壢車站前拍打車輛遭逮
被網友封為「國道游泳哥」的37歲卓姓男子，2日晚間8時在桃園市中壢火車站尾隨1名女子，更在她上車後，不斷拍打車輛，嚇得女子躲在車上並報警。警方到場發現，卓男造成小客車前保桿受損，卓男供稱，女子出言罵他，才會擋車理論；由於女子提告，卓男被以毀損、恐嚇、強制等罪嫌移送偵辦。
卓男上月盤坐在國道1號中壢路段中線車道，雙手不斷舞動，狀似游泳自由式，被網友封為「國道游泳哥」。他上月被國道警方開罰帶下國道後，日前疑似在中壢車站與人發生糾紛，隨即被中壢警方認出身份。
警方說，卓男常出沒在中壢、平鎮一帶活動，居無定所，曾吃過霸王餐、搭霸王計程車、理霸王頭，多次鬧上派出所，是員警眼中的頭痛人物，上月在「國道游泳」就被中壢員警認出，如今又到中壢火車站惹出事端。
卓男曾向員警說，多才多藝、放浪不羈，不受世俗禮教約束，才會喜歡待在街頭。讓員警聽了長嘆一口氣，並直搖頭。
(中時)
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