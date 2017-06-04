豪大雨成災　全台農損4000萬

國軍協助災後復原工作。（中央災害應變中心提供）

國軍出動救災。（中央災害應變中心提供）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，釀成2人死亡、1人失蹤、5人受傷，全農損達4000萬元。

農委會統計，至今（4日）上午11時止，豪打雨造成農損共4000萬元，其中以雲林縣損失2169萬元（占54％）、新北市損失936萬元（占23％）、嘉義縣損失423萬元 （占11％）、彰化縣損失228萬元（占6％）較為嚴重。

受損作物主要為一期水稻，被害面積1305公頃，損失金額1146萬元，次為西瓜、落花生、食用玉米及其他葉菜等；民間設施損失金額為200萬元。

(中時)