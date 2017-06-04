悠遊卡聯手四大電信 力拚行動支付市場

隨著Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay陸續進軍台灣，行動支付工具市場競爭白熱化，本土行動支付也不落人後，悠遊卡結合四大電信公司中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及亞太電信四大電信公司共同推出「電信悠遊卡」，即日起全面推出促銷方案，讓消費者免費換NFC SIM卡還可享各項優惠，希望在國內行動支付市場，為本土產業力拚一城。悠遊卡公司表示，和各電信公司共同推出的電信悠遊卡，預期到年底發卡數目標200萬張，為悠遊卡拓展行動支付跨出一大步。

Android Pay日前正式進入台灣市場後，國際行動支付三巨頭Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay已全部到齊，預期將會掀起台灣行動支付的熱潮。

國內業者也勇起直追，整合本土業者的力量，搶攻國內行動支付市場，悠遊卡公司和中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及亞太電信四大電信公司四大電信公司結合，推出電信悠遊卡，只要換手機NFC SIM卡就可以結合悠遊卡功能，可以搭捷運、小額消費等，方便又不容易掉，加上NFC SIM卡本來就有身份認證，同時也有記名功能，丟掉也不怕錢不見了。

悠遊卡公司表示，電信悠遊卡是非常方便的支付工具，現在人手一支手機而且隨身攜帶，只要換NFC SIM卡開通悠遊卡功能，就可以把手機當悠遊卡用，不必再多帶一張卡，手機沒電了，電信悠遊卡還是可以用，非常便利。

悠遊卡公司與四大電信公司推出促銷方案，即日起至8月31日止為期3個月，只要到各大電信門市更換NFC SIM卡開通悠遊卡功能，免收100元的手續費。

另外，只要開通電信悠遊卡新戶並扣款小額消費一次，就可取得抽獎資格，獎品包括世大運聯名智慧錶100支（每支價值新台幣5000元）及戴資穎套卡30套，使用電信悠遊卡扣款小額消費滿300元回饋30元，每一張NFC SIM卡或同一門號各限乙次。

(中時)