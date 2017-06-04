賴中強：遠離中國是台灣唯一生存之道 網酸蠢
民進黨前黨工、台灣NGO工作者李明哲，因涉嫌「危害國家安全罪」，遭中國有關單位調查。經濟民主連合總召、律師賴中強表示，其目的是要逼蔡政府上桌談一中及九二共識。賴認為，台灣唯一的生存之道就是遠離中國。對此，「中華民國反黑島屁童聯盟」粉絲團表示「台灣最悲哀的事！就是檯面上庸才太多！」對賴直言「你認為大陸會像你一樣蠢嗎？」有多少台灣人在大陸，為什麼單抓李明哲？既然說出遠離中國，能不能提些實際的作法。
賴中強昨在一場記者會上表示，台灣的生存之道就是遠離中國，這是不得不的選擇。就李明哲案來看，中國其實是在向台灣人宣示，隨時可以對台灣動手。賴表示面對中國蠻橫流氓策略，能不去中國就不去中國。
對此，「中華民國反黑島屁童聯盟」粉絲團認為「台灣最悲哀的事！就是檯面上庸才太多！」直批賴中強「你確定你腦子還在嗎？你認為大陸抓李明哲，旨在逼蔡政府上談判桌嗎？你認為大陸會像你一樣蠢嗎？你確定大多數台灣人，認為李明哲冤屈嗎？」
並痛斥賴「知道有多少台灣人在大陸，為什麼單抓李明哲？如果只能在台灣，耍嘴皮混飯吃，就不要拉別人跟你一樣？」一位背法律條文的呆子，給大家說說：要怎樣遠離中國？空洞唬爛成不了氣候？台灣最悲哀的一件事！就是檯面上無能庸才太多，浪費太多資源？浪費台灣人太多時間。
質疑賴「既然說出遠離中國，能不能提些實際的作法，評估利害得失，大多數台灣人，希望得到一些啟發，用來思考你的計劃、想法是否可行，而不是讓你洗腦，只為了，滿足你的政客欲望，不要把大多數台灣人，全都看扁，當成弱智綠吱。」
(中時電子報)
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