大學登山隊登山遇坍方困2天 今順利下山

淡江大學一支15人的登山隊2日不顧雪霸處觀霧管理站人員勸阻，依照原訂行程攀登大霸尖山，2日入園後，一行人在大鹿林道東線8.8K處因坍方受阻求救，經高山協作員連夜協助，移至15k的工寮休息。

苗栗縣消防局、保七總隊第五大隊及雪霸處人員持續聯繫，4日上午消防局特搜人員在大鹿林道東線3.3公里處與15名登山客接觸，預估12時30分可到達觀霧管理站，結束一場虛驚。

(中時)