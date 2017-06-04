雨勢猛竟「無水可淨」 大台中10萬用戶減供

大甲溪暴漲，洪流夾帶樹枝雜物，堵住石岡壩取水口，造成豐原給水廠「無水可淨」。（王文吉攝）

豐原給水廠原水濁度居高不下，淨水效率短期難回升。（王文吉攝）

大甲溪洪流不斷湧入，石岡壩洩洪持續中。（王文吉攝）

大甲溪暴漲，溪水夾帶漂流物，卡在石岡壩取水口，造成豐原給水廠「無水可淨」，昨晚停擺約2個半小時，目前全台中市用戶減壓供水。水公司強調，只有減壓沒有停水，因梅雨尚未遠離，仍呼籲民眾節水、儲水備用。

豐原給水廠長廖宜德表示，昨晚7點左右，石岡壩南幹渠原水停供，主因是石岡壩取水口遭雜物堵住，一般約20分鐘就能排除，但昨晚長達2個半小時無水進場，原水進水量約減少30萬噸，影響民生用水供應約20萬噸。

自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞表示，昨晚豐原給水廠無法供水，經調度鯉魚潭給水廠全力支援，仍短缺22萬噸左右，因此大台中10萬用戶減壓供應，高地、末端居民會比較明顯，今(4日)上午缺口縮至2萬噸，但水源濁度仍居高不下，呼籲民眾節水、儲水備用。

石岡壩管理中心陳贊文表示，東勢、新社區昨晚降下豪雨，造成大甲溪水瞬間暴漲，晚間7點左右，洪流挾帶雜物堵住取水口，除動用耙汙機外，並開啟排砂門清除，8點40分首度清畢。

陳贊文進一步表示，因上游雨勢沒有趨緩，雜物不斷堵住取水口，一個晚上共清理10多次，直到10點40分左右才排除，截至今上午沒有再發生堵塞情形，而目前石岡壩洩洪持續中，籲請民眾勿靠近岸邊。

(中時)