豪大雨驗證 柳川景觀河道快速排洪
台中市連日豪大雨最高日雨量達556毫米，中區柳川3日排水水位高漲，但柳川硬體結構並無損壞，顯示建設強度足夠。台中市政府水利局長周廷彰說，自進入汛期後，該局即完成清理柳川河道維持河道暢通；柳川中正柳橋至民權柳橋景觀河段，自6/1日起河道部分暫停開放。
周廷彰說，柳川排水經環境改善營造後，除提供民眾優質河岸景觀環境，也兼具市區排洪功能；規畫時即考量防洪需求、景觀空間、水質改善和後續維管等規劃，透過都市計畫變更，拓寬河道兩側8公尺，打造河岸親水景觀空間同時也是行水區，遇豪雨來襲則能提供排洪功能。
水利局表示，受到西南氣流及滯留鋒面影響，台中市連日豪大雨過後帶來大量洪水與泥砂，並留下樹枝、淤泥及垃圾；柳川在完善維護機制下，市府將在水退後1天內，盡速清理完畢；希在最短時間內，提供市民一個兼顧品質、水質及環境景觀的親水水岸。
周廷彰指出，該局在臉書粉絲頁「水利大臺中」上說明，柳川的骨子裡是河川，並用女性形容柳川的百變的外貌，平時的柳川水質清澈，是鄰家女孩，親水空間成為民眾能一親芳澤的地方；防洪的柳川則容納百水，是堅毅熟女，河道發揮防洪力，成為守護都市的安全河道。
周廷彰強調，退水的柳川則是身經百戰，面露黃臉的慈母，縱使歷經豪雨，在大水消退後，雖留下一身泥漬與髒污，但仍不卑不亢，用綠地展現溫柔。市府呼籲民眾在暫停開放期間，切勿進入水岸區，避免造成危險。
(中時)
關鍵字：柳川景觀河道
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