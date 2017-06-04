郭碧婷大素顏 網虧「在路上不會回頭那種」
郭碧婷因為演出《小時代》在大陸爆紅，成為新一代國民女神！氣質清新脫俗的她，日前被拍到現身機場，不過郭碧婷胭脂未施，甚至連帽子、墨鏡都沒戴，完完整整的大素顏，評價卻很兩極，有粉絲大讚這才是真女神，可也有網友稱「她屬於在路上不會回頭的那種。」
郭碧婷日前一身輕便現身機場，臉上更是絲毫沒有上妝，一頭大長髮加高挑身材，被粉絲大讚還是很有女神味。不過另一派網友卻認為沒化妝的郭碧婷，有些「女神變路人」，儘管她毫無明星架子、更獨立的拿著行李，可有人毒舌，認為大素顏的郭碧婷，「屬於那種在路上不會（讓人）回頭的。」褒貶不一，也意外讓郭碧婷素顏先前還登上熱搜，久久不能退。
(中時電子報)
關鍵字：郭碧婷
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