楊泮池將「畢業」 6月21日卸任台大校長

台大今天舉行畢業典禮，值得注目的是，校長楊泮池也即將與1萬多名畢業生一起「畢業」，6月21日即將卸下校長職務，他表示，卸任後將回到教學研究工作上，加上學校還有很多事情需要幫忙，也非常樂意，特別是校務推動責無旁貸，尤其社會、國家需要他幫忙，他都很樂意去做。

楊泮池說，與畢業生共同自我勉勵，一定要知道如何幫忙別人、關懷弱勢，期待台大畢業生有胸懷利他、助人。

對於台大未來發展，他說，台大近年建立很好的教學平台，以及研究、國際策略夥伴、學校雙學位學程與其他跨領域交流等，應該要持續往前走，讓台大學生更有競爭力。

回顧過去學術倫理風波，楊泮池重申，要從很多方面建立制度，讓每個進入實驗室的師生都有規範與學習課程。目前台大擬將成立學倫辦公室，相關課程也都在規劃推動中，包括實驗室規範、記錄方法、原始資料保存，以及投稿過程中協助師生自我檢測，以避免可能有問題的數據或圖片等。

台大主秘林達德表示，楊泮池6月21日卸任後，將由行政副校長張慶瑞代理校長，並於6月24日召開臨時校務會議，將於會中選出21名遴選委員會代表，其中3人由教育部推薦，另18人則由各系所推薦，須經校務會議表決通過，與過去不同。

他指出，遴選委員會將為獨立運作，由於7個月內須選出新校長，希望新校長最快順利於明年2月1日下學期走馬上任。

(中時)