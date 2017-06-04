暴雨造成南投仁愛鄉多處路斷 部落成孤島
4日中部地區雨勢稍歇，但南投縣仁愛鄉山區飽含雨水，溪水暴漲，仍傳出災情，包括仁愛警分局後方民宅地基淘空，警消協助將5戶10多人撤離，力行產業道路紅香部落聯外道路中斷，山警、部落青年協助將中風病人送醫，其他道路中斷部分，因山區仍有大雨，增加搶通上的難度。
位在仁愛警分局的後方忠孝巷的一戶民宅，因連日大雨造成路基淘空流失，連帶影響房子地基，當地居民擔心房子會滑落，趕緊報案求救，警方跟消防隊到達現場發現共有5戶民宅約10多人，其中還有4個小孩，花了1個多小時將協助10多人撤離，居民今日早上還返家拿高血壓的藥，所幸無人傷亡。
投89線力行產業道路柔腸寸斷，多處坍方落實，而紅香部落聯外道路整個路基流失，部落可說成了孤島，一名陳姓居民因中風身體不適，紅香派出所員警曾清光與部落青年共同輪流背負，以人力接駁方式行走山路，至翠峰派出所送下山就醫；而翠華村因力行產業道路及台8線中橫公路木蘭橋至大禹嶺間路斷因大量土石崩落而中斷無法出入。
投83線霧社至萬豐路段多處土石坍方，14公里處路基淘空，投71線武界路段也多處坍方落石，松林、親愛、萬豐、武界等部落對外交通也面臨了危機。
台14線公路從69公里以上也有多處土石泥流，維持單線通行，87.9公里處土石坍方中斷，目前埔里工務段正在排除障礙中。而奧萬大森林遊樂區、梅峰農場、清境農場也因路況及南投縣停班停課，目前暫時休園。
仁愛鄉公所應變中心、及仁愛鄉警方呼籲，仁愛鄉因連日暴雨地質不穩，多條道路坍方或路基流失，近日除非必要，請勿上山進行野外活動，以免發生意外。
(中時)
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