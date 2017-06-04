豪雨災情統計：全台撤離5591人 安置517人

國軍協助災後重建。（中央災害應變中心提供）

國軍弟兄動員救災。（中央災害應變中心提供）

政府有效指揮災後重建。（中央災害應變中心提供）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，釀成2人死亡、1人失蹤、5人受傷。

至今（4日）中午12時止，中央災害應變中心統計，全台累計疏散撤離5591人，最高收容安置923人，目前安置517人；停電戶數3萬3325戶、待修復1165戶，停水2萬561戶，待修復150戶，市話中斷579戶，全數修復，基地台毀損426座、待修復73座，天然氣停氣20戶、待修復9戶。

全台水利設施受損10處、搶修中8處，淹水1152處，尚有6處未退，多為道路積淹水。省道中斷11處、搶通21處、預警性封閉3處；縣道中斷1處、預警性封閉6處；空運國內航班取消9班次、延誤3班次。

農委會已發布土石流紅色警戒425條，座落於7縣市26鄉鎮；土石流黃色警戒196條，座落於11縣市30鄉鎮。全台學校館所受損4449萬6000元，農產損失4000萬元。

(中時)