教部緊急提撥1500萬因應基隆學校災損

教育部長潘文忠（右一）今天上午前往基隆市安心幼兒園勘災。（教育部提供）

「0602豪雨」重創台灣，教育部統計，全台138所學校受創、1學生受傷，學校災損總金額達4449萬元，新北市、雲林縣及台北市等3個縣市最慘。教育部長潘文忠今天到基隆市的學校勘災，決定先緊急提供1500萬元協助搶修搶險，之後其他縣市也會比照辦理。

教育部表示，這次有138所學校受災，其中以新北市43校最多，台北市33校次之，雲林縣15校再次之。全國學校災損總金額4449萬元，前3名分別是新北市2032萬元、雲林縣1009萬元、台北市988萬元。

個別學校部分，新北市真理大學籃球場、排球場及抽水設備損壞，災損1550萬元是全國最高；雲林縣林頭國小操場、跑道、籃球場、車道均淹水，災損800萬元次之；基隆市安心幼兒園災損313萬元居第3名。

淡江大學10名學生6月2日至4日從事登山教學活動，因雨勢較大受困於雪霸國家公園大鹿林道，消防署搜救人員前往搶救，今天下午均已安全下山；台北市北投區泉源國小附設幼兒園1名學童，2日上學途中搭乘家屬機車因大雨沖刷不慎發生車禍，送醫診療已無大礙。

面對災情，潘文忠今天在教育部國教署長邱乾國、基隆市長林右昌等人陪同下，前往受損嚴重的基隆市立安心幼兒園、德和國小、西定國小附設幼兒園及基隆市田徑場等處勘災，並承諾提供1500萬元緊急經費協助基隆市學校盡速復原。

邱乾國說，6月2日基隆下暴雨，水瞬間淹得很高，一些幼兒園及學校位在一樓的設備都泡水，由於現在還是學期間，學生還是要到校上課，因此教育部緊急提供1500萬元給基隆市政府作為搶修搶險及整修經費。

邱乾國說，不會只補助基隆市，其他縣市的學校若需要緊急搶修，教育部也會提供經費協助。至於不影響教學的學校災後復建，各縣市可彙整災損狀況後，向公共工程委員會提報，由行政院來補助經費。

(中時)