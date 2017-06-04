MLB》賭小熊列斯特不敢傳 紅雀跑者遭牽制出局

紅雀芬姆看準列斯特不敢牽制，卻離壘過遠被他逮個正著。(截自大聯盟官網)

小熊左投列斯特(Jon Lester)不喜歡牽制，已經是眾所皆知的事情，因而常不少次會看到跑者大膽離壘離得老遠，但列斯特要告訴大家，可別以為他真不敢牽制！4日列斯特對決紅雀一役，紅雀的湯米芬姆(Tommy Pham)5上2出局後獲保送上壘，兩度離壘離超大，不過事不過三，第3次列斯特就毫不猶豫傳向一壘把他刺殺。

列斯特此役前4局僅失2分，5上他連飆2K後保送芬姆，腳程飛快的芬姆自當沒放過機會，頻拉大離壘距離，最遠達20英呎(約6公尺)，連主播都說這樣的離壘距離，過去很少見到。列斯特起初用眼神緊盯、退板作勢傳球，但仍沒牽制，芬姆三度挑戰列斯特，這次列斯特沒放過他，把他刺殺在一壘前，走回休息室途中，還瞪了紅雀休息室一眼。

這不過是列斯特12年生涯中，第27次完成的牽制出局，有趣的是，他前次2015年9月20日用牽制讓跑者出局，當時苦主強尼帕歐塔(Jhonny Peralta)也是紅雀的一員。列斯特難得牽制，總教練麥登(Joe Maddon)表示是多虧一壘手雷佐(Anthony Rizzo)，「雷佐刺激列斯特試著做牽制，他也把球傳出去了，這是很大的進步！」

「那麼久以來，第一次知道他能成功牽制。」芬姆被問到有沒有料到列斯特會傳，他毫不考慮給出否定答案，他說，當時他認為至少能盜2次壘，離壘差不多20英呎，沒想到卻事與願違，「以過去的經驗，沒想到列斯特會那麼做，他今天很不一樣，刺激對他是有用的。」不過列斯特則淡淡的說，他沒注意其他事，只是把球傳過去而已。

列斯特少牽制，麥登認為問題出在心理，「如果相信自己做得到，一切會容易許多，其他球隊看準這點，是可以預期的。然而，他先發時我們仍能控制局面，這不會是問題。這狀況很常見，他總能做得很好。他可能是投手群中能最快衝向本壘的人，這是我們樂見的。」最後列斯特6局失3分無關勝敗，小熊則靠席瓦伯7下滿貫炮，5比3贏球。

(中時電子報)