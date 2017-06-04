周丹薇前公公蕭火綿 獲頒嘉大名譽博士
周丹薇的前公公蕭火綿是三福集團總裁，也是蕭家班的大老，今天由嘉義大學頒授管理學名譽博士，他表示，教育出具有科技新思維的優秀下一代人才是台灣競爭之道，以他的家族為例，第3代在美、日、德求學，事業觸角已延伸至美國矽谷。
蕭火綿是三福集團總裁，更是前副總統蕭萬長倚重的政商大老，外界視他為蕭家班的大老，但他專注於經商，事業經營相當出色，對於政治向來行事低調，因病故的獨子蕭俊郎娶女明星周丹薇為妻，雖然後來離婚收場，仍讓蕭火綿的大名氣再添些許星味。
蕭火綿是嘉義縣六腳鄉人，因家貧念完小學即當學徒做工，32歲到日本法政大學企管系進修，40多歲取得美國舊金山大學企業管理碩士，今天在嘉義大學畢業典禮上，榮獲嘉義大學校長邱義源頒授名譽管理學博士，表彰他白手起家開創事業集團的卓越成就。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。