周丹薇前公公蕭火綿 獲頒嘉大名譽博士

三福集團總裁蕭火綿（右）榮獲嘉義大學校長邱義源頒授名譽博士。（廖素慧攝）

周丹薇的前公公蕭火綿是三福集團總裁，也是蕭家班的大老，今天由嘉義大學頒授管理學名譽博士，他表示，教育出具有科技新思維的優秀下一代人才是台灣競爭之道，以他的家族為例，第3代在美、日、德求學，事業觸角已延伸至美國矽谷。

蕭火綿是三福集團總裁，更是前副總統蕭萬長倚重的政商大老，外界視他為蕭家班的大老，但他專注於經商，事業經營相當出色，對於政治向來行事低調，因病故的獨子蕭俊郎娶女明星周丹薇為妻，雖然後來離婚收場，仍讓蕭火綿的大名氣再添些許星味。

蕭火綿是嘉義縣六腳鄉人，因家貧念完小學即當學徒做工，32歲到日本法政大學企管系進修，40多歲取得美國舊金山大學企業管理碩士，今天在嘉義大學畢業典禮上，榮獲嘉義大學校長邱義源頒授名譽管理學博士，表彰他白手起家開創事業集團的卓越成就。

(中時)