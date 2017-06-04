高雄美濃區一期水稻，不堪大雨侵襲，稻禾傾倒。（農業局提供）

連日的豪大雨已造成全國各地農作物受損，高雄市農業局表示，各地農民在豪雨來臨前已陸續搶收農作物，目前有美濃區公所回報一期水稻受損，損失金額5萬元，被害面積共10公頃。

農業局說，原鄉地區道路交通嚴重損害，災情尚無法回報，恐怕要等到大雨停後，才能進一步詳細清查農損災情。

(中時)