中市全人青少年3對3鬥牛賽 500多隊同場較勁

「全人青少年3對3鬥牛籃球賽」，4日在衛道中學開打，吸引台中市國小、國中、高中超過2000名學生組隊報名，總共有500多組隊伍同場較勁！（陳世宗攝）

台中市政府教育局為鼓勵青少年培養良好運動習慣，與台中市全人家長會長協會舉辦「全人青少年3對3鬥牛籃球賽」，4日在衛道中學開打，吸引台中市國小、國中、高中超過2000名學生組隊報名，總共有500多組隊伍同場較勁；副市長林依瑩到場開球，並為球員加油打氣。

副市長林依瑩在教育局副局長許春梅陪同下，前往衛道中學參加三對三鬥牛籃球賽開幕典禮，全人家長會長協會理事長蔡侑霖、立委江啟臣、盧秀燕、張廖萬堅，市議員陳成添、江肇國、謝明源和璞園職籃球員簡浩、林金榜、李啟瑋等人都到場為選手加油。

林依瑩表示，台中市政府今年正式成立運動局，目前正積極籌辦2019東亞青運，希望進一步打造台中為運動城市，她也鼓勵青少年持續運動，不僅鍛鍊自己的身心，也期盼他們有朝一日能代表國家出賽。

台中市全人家長會長協會理事長蔡侑霖說，許多家長可能因為工作繁忙，對孩子的休閒娛樂缺乏關心，導致孩子過度依賴3C產品，對視力、身心健康都產生不良影響；透過舉辦青少年運動比賽，希望培養他們從事戶外活動的習慣。

教育局指出，3對3鬥牛籃球賽已邁入第6屆，吸引超過2000人組隊、總共500多組隊伍參賽，比賽分為國小高年級男子組及女子組、國中男子組及女子組和高中男子組及女子組，賽況相當激烈，展現年輕人的活力；希望透過比賽增加學生團隊運動的經驗，並培養他們努力不放棄的運動家精神。

(中時)