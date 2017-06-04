外國旅客這些行為 讓日本人直翻白眼
日本觀光發展盛行，不只是國人最熱門旅遊地之一，且年吸超過2,400萬人次外國觀光客訪日，各大城市湧入眾多海外遊客，人潮帶來錢潮，也為日本帶來文化衝擊。近日香港媒體於日本街頭街訪「外國旅客最令日本人驚訝的行為」，列出讓日本人看傻眼的行為，也有日本店家直接在鏡頭前大翻白眼。
香港媒體《Like Japan》街訪，日本民眾對於外國旅客電車座位直接坐中間、車廂內大聲講話，或是自備水壺向店家要熱水、不要冷水，以及從拍照鏡頭走過等行為最有感，且在公共場所露出濃密液毛也被日本女性視為禁忌。
此外，不依順序排隊的行為也讓日本店家直接在鏡頭前翻白眼，只好求神「賜予」那些亂插隊的遊客有排隊的能力，但也有日本民眾表示已放棄，「我不會生氣，他們就是那樣吧」。大家到日本旅遊可要多加留意，別成為讓日本民眾看傻眼的觀光客。
(中時電子報)
文章來源：Like Japan
關鍵字：日本
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。