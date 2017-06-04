外國旅客這些行為 讓日本人直翻白眼

日本觀光發展盛行，不只是國人最熱門旅遊地之一，且年吸超過2,400萬人次外國觀光客訪日，各大城市湧入眾多海外遊客，人潮帶來錢潮，也為日本帶來文化衝擊。近日香港媒體於日本街頭街訪「外國旅客最令日本人驚訝的行為」，列出讓日本人看傻眼的行為，也有日本店家直接在鏡頭前大翻白眼。

香港媒體《Like Japan》街訪，日本民眾對於外國旅客電車座位直接坐中間、車廂內大聲講話，或是自備水壺向店家要熱水、不要冷水，以及從拍照鏡頭走過等行為最有感，且在公共場所露出濃密液毛也被日本女性視為禁忌。

此外，不依順序排隊的行為也讓日本店家直接在鏡頭前翻白眼，只好求神「賜予」那些亂插隊的遊客有排隊的能力，但也有日本民眾表示已放棄，「我不會生氣，他們就是那樣吧」。大家到日本旅遊可要多加留意，別成為讓日本民眾看傻眼的觀光客。

(中時電子報)