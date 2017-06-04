加油且慢! 汽、柴油價格明起調降0.6元

中油公司依浮動油價機制計算，自明日凌晨零時起調降各式汽、柴油價格每公升各0.6元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.5元、95無鉛汽油每公升25.0元、98無鉛汽油每公升27.0元、超級柴油每公升21.1元。

中油公司指出，本週原油價格因石油輸出國組織(OPEC)會員國及俄羅斯等非會員國協議延長減產至2018年3月，但未加碼削減配額，出現利多出盡補跌效應，加上利比亞原油產量回升至82.7萬桶/日，加重油價跌勢。

中油公司表示，本周調價指標7D3B周均價為每桶49.85美元，較前週52.44美元，下跌2.59美元，新台幣兌美元匯率升值0.009元，國內油價依公式計算跌幅為3.97%，汽、柴油每公升應各調降0.6元。各式汽、柴油參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格應以各營業點公告為準。

中油公司強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。

(中時)