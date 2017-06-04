反K毒自救聯盟 助港都警揪出拉K妹
自己的社區自己救！近來有民眾不堪大樓拉K毒害，在臉書成立「K他命惡臭受害者聯盟」，提供全台網友投訴拉K惡鄰，引發港都警方關注。三民一分局警方檢視「台灣二手毒品危害地圖」，循線查訪河北二路一處大樓出租套房，1名27歲徐姓女房客行跡可疑，經盤查她坦承吸毒，並交出一包2公克重K他命。
三民一分局長戴台捷獲悉，立即指示成立專案小組全力偵辦。前天晚間7點，長明派出所由所長李欣展，帶隊率巡佐鄭榮濱、警員林峻民及警員蕭乃維等人於該棟大樓逐層訪查，經員警細查，確實有異味傳出，鎖定某戶極為可疑，便敲門了解，當場查獲在酒店上班的徐女持有K他命。
當時徐女感到相當驚訝，但自知警方已尋味找上門，態度配合坦承吸毒並交出非法持有k他命1小包，含袋重約2公克。她表示，這是自己第一次被抓，不知道原來吸毒的異味，竟然是被逮的原因，滿臉悔意地說「真的很丟臉欸」，全案依持有3級毒品罪移送法辦。
警方說，為了社區居民健康，亦尋求管委會及住戶協助與合作，採取密集監控蒐證，只要確認K菸味源頭，立即聲請搜索票，還給社區一份安寧。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
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