中市府統計農作梅雨災損 助民眾申請救助金
梅雨鋒面帶來豪大雨！台中市政府統計截至4日農作物災損受害面積為70公頃；農業局表示，依據「農業天然災害救助辦法」所定標準，農友可向各區公所農業建設課通報，市府將就損害嚴重的農作物，陳報農委會農糧署，再轉陳農委會據以公告辦理現金救助。
農業局長王俊雄表示，經統計截至今日，中市農作物受害面積為70公頃，包括水稻倒伏52公頃、柿子落果8公頃和西瓜浸水10公頃，損失金額122萬6000元，市府已陳報農委會農糧署，並與區公所持續調查中。
農業局指出，豪大雨雖對農作物造成立即損害不大，農友所耕種的農作物如果因這次豪雨造成損害，可向各區公所農業建設課通報；該局接到受損資料後會依「農業天然災害救助辦法」所定標準，就損害嚴重的農作物，陳報行政院農業委員會農糧署，再轉陳行政院農業委員會據以公告辦理現金救助。
為協助中市農民在天然災害後能儘快重建復耕，台中市特別在農業發展基金項目下編列1億元預算，提供受災農民可申請補助有機質肥料及清園費，盼協助農民儘速復耕。
(中時)
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