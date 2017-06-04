◎獨攀能高越嶺失聯3周 今展開搜救

李男獨攀能高越嶺失聯，搜救隊員今入山搜尋失聯男子。（許家寧翻攝）

花蓮搜救隊員今搭直升機，陸續入山搜尋失聯山友。（許家寧翻攝）

台北1名30歲山友李姓男子，13日從南投入山，獨自攀登能高越嶺道，預計28日橫越至花蓮銅門，不料家人苦等1周仍不見李男歸來，焦急請求協尋，但因連日豪大雨阻礙搜救進度，搜救人員今趁天氣放晴派員上山開闢直升機降落點，預計明日投入2組搜救隊員。

花蓮縣消防局表示，李男上月13日獨自一人自南投入山，走能高越嶺古道，預計越過南投縣與花蓮縣交界的中央山脈能高鞍部後，預計28日從花蓮鯉魚山下山，但李男15日最後在牡丹池附近就與外界失去聯繫，至今家屬仍遲遲未連繫上李男，才會報案請求協助。

花蓮警消指出，昨日原計畫投入5名消防隊員入山搜救，但因大雨後來決定暫時撤離，今早已再派3員進入木瓜林區開闢直升機降落點及營地中繼站，預計明日加派2組人力及山青、登山社成員上山至3029公尺的巴沙灣山展開搜救，盼能盡快找到李男下落。

(中時)