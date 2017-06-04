暴雨災後清理 嚴防傳染病孳生、感染病菌

災後民眾應穿戴手套、雨靴或長靴以免接觸汙水汙泥而感染病菌；且風災、水災過後，是傳染病的高風險期，民眾務必要注意環境清潔。(圖/趙雙傑攝)

因西南氣流及滯留鋒面影響，暴雨重創台灣，各地都傳出淹水災情，有些地區居民因雨勢較小或沒下雨而開始動手清理家園，在清理環境時，民眾應穿戴手套及長靴，以免接觸到病菌；而疾病管制署依據歷年的疫情監測資料表示，風災、水災過後，是傳染病的高風險期，民眾務必要注意環境清潔，以防蚊蟲孳生。

據《華人健康網》報導，疾病管制署指出，民眾若接觸到汙水及汙泥，可能會因此感染到鉤端螺旋體病，輕症會出現發燒及腸胃不適，嚴重恐會有腎衰竭、黃疸及出血等症狀；而原本身深埋在土壤裡的類鼻疽桿菌，會因淹水而上帶至土壤表面，類鼻疽的初期症狀可能不明顯，但若是嚴重者會導致肺炎、急性皮膚化膿、局部的淋巴腫大、慢性化膿、菌血症以及敗血症等。

衛福部雙和醫院家醫科周碩渠醫師表示，災情過後，自來水容易有汙濁的情況，就算自來水公司會加強淨水以及消毒，仍可能有許多雜質存在，在使用自來水之前，建議先將水靜置10分鐘以上，然後開蓋煮沸3分鐘，使氯氣代謝物揮發，如此飲用水才安全健康。

由於自來水中有成千上萬的細菌以及寄生蟲，例如大腸桿菌、沙門氏菌、霍亂弧菌、幽門螺旋桿菌以及痢疾志賀氏菌等，都是常見的病菌，民眾若是喝下肚，容易罹患腸胃炎，會引起噁心、腹痛、腹瀉及發燒等症狀，甚至會將寄生蟲喝下肚，民眾不可掉以輕心。

受災居民在清理環境時，應要避免直接接觸汙水及汙泥，做適當的防護措施，例如戴上手套、穿長靴或雨靴，不但能防止接觸病菌，也能避免受傷，若是受傷，也要將傷口徹底消毒包裝，以免受到汙水、汙泥感染。而疾管署提醒民眾，風災水災過後是傳染病的高峰期，因此要加強清理居家、戶外的積水容器，避免病媒蚊孳生、登革熱傳播。

(中時電子報)