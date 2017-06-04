嶺東科大畢典 林佳龍親送祝福
鳳凰花開，台中市嶺東科技大學4日舉行畢業典禮，共2千5百多名畢業生分三梯次齊聚體育館，台中市長林佳龍也前往送上祝福，他勉勵畢業生能學以致用、誠以待人，未來工作及婚姻也能選你所愛、愛你所選，並保有想像力、創新動能，發揮自己的天賦，做自己認為有意義的事。
嶺東科大董事長張天津表示，畢業時刻就是感恩的時刻，感謝家長的栽培，也感謝老師無私的教育，並期勉畢業生們要時時刻刻存著感恩的心，以正面態度面對未來的升學、就業。
嶺東科大校長趙志揚也勉勵畢業生也懂得感恩、惜福，如此才能讓自己不容易驕傲，永保謙和的心，才能適應未來各種競爭；他也期望畢業生能建立自我學習的能力，永遠保持自身價值。
(中時)
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