10餘甲瓜田泡水 大甲溪瓜農控訴水利署

清水區大甲溪十多甲西瓜、冬瓜田泡水，農民站在堤坊邊「望田興嘆」。（王文吉攝）

市議員楊典忠趁風雨空檔到場關心，他承諾將請市府農業局協助求償。（王文吉攝）

清水區大甲溪瓜田泡水，瓜農質疑禍首是水利署工程。（王文吉攝）

梅雨鋒面襲撃全台，各地災情不斷，台中市清水區大甲溪西瓜田也傳出農損，十多甲西瓜、冬瓜田遭溪水淹沒，農民哀聲連連，預估損失金額超過300萬元。許姓瓜農表示，水利署河川局進行大甲溪揚塵工程，破壞西瓜田的農作堤防，將大甲溪水引進西瓜田，導致10多甲、近十餘萬顆西瓜泡水。

市議員楊典忠將請農業局官員到場了解，並協助向中央求償農民損失。楊典忠表示，過去幾年的颱風，造成農民損失沒有這次的嚴重，大甲溪工程引起農民抱怨連連，相關工程告示牌也都沒有設立，其中有無人為疏失，希望市府要爲農民爭取應有的權益。

(中時)