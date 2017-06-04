台大畢典 畢業生拋帽慶祝

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畢業生拋畢業帽慶祝！（方濬哲攝）

同學合影留念。（方濬哲攝）

畢業生拋畢業帽慶祝！（方濬哲攝）

6月畢業季來臨，台灣大學今日舉辦105屆畢業典禮，共有學士4828人、碩士4734人、博士638人等畢業生將步出校園。

(中時)