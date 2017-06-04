MLB》滿貫炮！普侯斯生涯600轟出爐
天使「生化人」普侯斯(Albert Pujols)成功進入大聯盟最豪華的「600轟」俱樂部！而且為了慶祝第600轟，普砲4日這支全壘打居然還是一支滿貫轟，十足有面子。37歲的普侯斯成為大聯盟史上第9位達成生涯600轟的菁英級打者。
4局下，普侯斯在滿壘時上場，雙城投手E.山塔納別無選擇只能與之對決，結果普砲將一顆滑球撈到左外野邊線，球一路飛越全壘打牆，普砲揮棒後慢慢地邁開腳步，他知道這就是自己17年職棒生涯的榮耀時刻，主場觀眾頓時陷入瘋狂，球場也噴出煙火慶祝。
普侯斯是史上第4年輕達陣的球員，紅雀時期的普砲是全聯盟最令人畏懼的打者，3奪國聯MVP、兩度全壘打王，每一年都名列MVP票選榜前10，生涯平均每季產出39轟、121打點。今日這支滿貫轟只是在他的名人堂道路上多鋪了一張紅毯，因為古柏鎮裡早就預留了普侯斯的席位。如果接下來他還硬要找挑戰的目標，那就是生涯3000安(目前2876支)的大關了。
普侯斯曾表示他不會刻意追逐這項紀錄，他只是很感謝上帝賦予他打球的天分，並努力貢獻球隊。天使最後以7-2擊敗雙城，普侯斯的唯一1支安打就是這支滿貫全壘打，雙城E.山塔納主投4局挨了3轟，失掉7分苦吞敗投。
(中時電子報)
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