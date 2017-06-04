林利霏生女娃 張翰恍神來不及：我的臍帶呢？

林利霏生下女兒小翰寶，母女均安。（伊林提供）

小翰寶體重3800公克，是雙子女寶寶。（伊林提供）

女星林利霏因演出《麻辣鮮師》Gina一角走紅，去年底帶球和張翰結婚，今（3日）宣布生了！日前40周產檢時，醫生還開玩笑對夫妻倆說吃完粽子再生吧，過完端午節後，爸爸張翰也對寶寶喊話「粽子吃過囉，可以準備出來了」，果然女兒就來報到啦，「小翰寶」重3800公克，哭聲宏亮，是頭好壯壯的雙子寶寶。

在林利霏生產時，張翰全程陪伴，但心情卻相當複雜，原來是他看醫生和護士忙成一團，自己卻完全幫不上忙，只能在旁陪太太一起呼吸。過程中林利霏還因用力過當，使得臉上及脖子上的微血管都破了，寶寶出生後的皮膚也呈現紫色，臍帶的顏色也不是張翰原來想像的紅棗色，現實與他原本想像的畫面完全不一樣。

而張翰原本非常期待在生產過程中剪臍帶，但實際上一切都發生的太快太急，等到小翰寶出生，他回過神後才發現臍帶已經被醫生剪掉了，還搞笑心想：「我的臍帶呢？」另外，夫妻倆幫女兒取名為Freya，是他們看美國影集時，覺得這名字好聽順耳，便決定選用此名。

現已住進月子中心的林利霏，產後心情愉悅平靜，雖因小翰寶較大，讓她生產過程疲累，但看到女兒健康誕生就相當滿足，張翰見到老婆如此辛苦，內心感動外也覺得她很偉大，第二胎就隨緣，現還禁止對方看電視、滑手機形同「軟禁」，但其實這都是他愛妻的舉動，希望太太好好做月子調養身體。

(中時電子報)