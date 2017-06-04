弘光幼保系宣導托育觀念 辦「古禮收涎」體驗
台中市社會局委託弘光科技大學幼兒保育系承辦的大甲托育資源中心，今日在大甲鎮瀾文化館舉辦「一起來體操」親子活動，設計7個闖關遊戲，還加入「古禮收涎」體驗，透過活動提醒家長注意每個階段嬰幼兒的發展情形，並多利用市政府提供的豐富托育資源。
活動由家長培力團體表演「袋鼠森林音樂坊」音樂劇揭開序幕，「一起來體操」則吸引600人響應，並結合鄰近社福單位、戶政資源，設計7道闖關關卡，包括跨欄快手、拼圖好手、勇闖平衡島、投籃高手、射飛鏢、古禮收涎與套圈圈，透過一系列精彩活動增進親子互動。
其中，「古禮收涎」首次辦理，不少家長帶著4個月左右的寶寶，或是從來沒有收涎過的嬰幼兒，一起體驗傳統「收涎」習俗，嬰幼兒脖子掛上用紅線串著的餅乾，小手忍不住抓來聞聞看，模樣可愛極了！
弘光科大幼保系副教授張斯寧表示，「收涎」意思為替4個月大的嬰兒收嘴邊垂涎，讓嬰兒發育更加順利，傳統「收涎」活動中用紅線把12塊餅乾串起來，請長輩、親友扳開餅，在寶寶嘴邊抹一抹，同時說吉祥話給予祝福。
張斯寧說，從嬰兒口腔發展來看，「收涎」象徵把口水都收了起來，祈求孩子不再流口水，進而能夠開始進食需要咀嚼的食物，並為日後學習說話做準備。
(中時)
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