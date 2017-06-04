豪大雨襲全台 國軍持續派兵力救災
豪大雨襲全台，國防部今天持續派遣兵力近千人和各式機具，執行基隆、台北、新北和高雄等受災區域的災後復原工作，希望讓民眾能夠早日恢復正常生活。
國防部今天指出，目前國防部及第三（北部）、五（中部）作戰區災害應變中心仍為一級開設，第二（東部）、第四（南部）作戰區則為二級開設，將配合地方政府及天氣動態，適時調整開設層級。
本次豪大雨災情自6月1日到今天早上7時止，國軍共計派遣兵力2285人次、車輛機具330輛，協助土石清理74.8噸、抽水840萬加侖及民眾撤離273人。
國防部表示，國軍目前待命兵力計1萬6000餘人，車輛、機具及航空器計38類3500餘輛。
國防部今天規劃派遣兵力973人、各型車輛32輛、工程機具2輛、抽水機62部，協助基隆市安樂區、新北市三芝區、石門區、金山區、萬里區、台北市內湖區，以及高雄市六龜區、桃源區、那瑪夏區、甲仙區與南投縣仁愛鄉公所、集集隧道、大林鎮等地執行災後復原任務。
國防部表示，將持續與各地方政府保持密切聯繫，相互合作，俾利適時調整兵力與機具部署；另因中央氣象局持續發布豪大雨警報，也籲請國人必須加強防災整備，軍民一心，共同維護家園安全。
(中時)
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