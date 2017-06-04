林利霏順利產女Freya！慌亂爸張翰驚呼：我的臍帶呢？

張翰、林利霏秀出剛出生的女兒小腳印。（伊林娛樂）

張翰、林利霏喜獲千金。（伊林娛樂）

伊林娛樂藝人林利霏終於卸下「小翰寶」了！日前林利霏40周產檢，醫生還開玩笑說「吃完粽子再生吧」，爸爸張翰也在過完端午後跟寶寶喊話：「粽子吃過囉，可以準備出來了。」果不其然，過完端午節後，女娃小翰寶就來報到了，小翰寶體重3800公克，哭聲宏亮，是頭好壯壯的雙子寶寶。

張翰全程陪伴愛妻林利霏生產，但他陪產時心情複雜，因為看到醫生和護士忙成一團，自己卻完全幫不上忙，只能在一旁陪太太一起呼吸，過程中林利霏還因用力過當，他看到她臉上及脖子上的微血管也破了，寶寶出生後的皮膚是紫色的，臍帶的顏色也不是他原來想像的紅棗色，現實與他原本想像的畫面完全不一樣。

張翰原本非常期待在生產過程中剪臍帶，但實際上一切的過程都發生的太快太急，等到小翰寶已出生後，他回過神後才發現臍帶已經被醫生剪掉了，他還搞笑心想：「我的臍帶呢？」小翰寶出生後也有了新名字Freya，其實是夫妻倆看美國影集時，覺得這個名字很好聽很順耳，所以就選用這個名字。

林利霏產後心情愉悅平靜，但因小翰寶較大，生產過程疲累，但看到寶寶健康誕生，仍非常開心；張翰看到太太的辛苦，內心感動，覺得她很偉大，因為不想她這麼累，第二胎就隨緣。林利霏現已住進月子中心，被老公禁止看電視、滑手機形同「軟禁」，其實這些都是張翰的愛妻舉動，他希望太太好好做月子調養身體。

(中時)