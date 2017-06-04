雨災菜價漲翻倍 農糧署：存貨充裕不必搶購

農委會主委林聰賢今日視察蔬菜供應情形。（農糧署提供）

近日大雨襲台農業損失嚴重，台北市蔬菜到貨量約1250公噸，比昨日到貨量1545公噸減約2成，量少加上明日休日，今日消費量較多，促使蔬菜價格飆升，今日批發價每公斤為35.8元，比昨日23.6元漲了5.2成，其中葉菜類漲幅最劇烈，多數翻了一倍。

今日大台北批發市場蔬菜進貨量較昨日大幅減少，葉菜類進貨量減少約5成、花果類進貨量減少約3成、根莖類進貨量減少約2成。在價格方面，漲幅最驚人的是小白菜，從11.8元漲至38.8，漲價2.28倍；芥藍菜從23.3元漲至55.9漲價1.4倍；青江菜則從15.4元漲至41.5，漲價1.7倍；地瓜葉從19.3元漲至49.8元，漲了1.57倍；高麗菜從昨日的16.7元上漲至31.8元，漲幅高達9成，幾乎翻了一倍。

家庭主婦林小姐表示，今日傳統市場的菜價行情也高漲，各式葉菜類多比以往貴了一倍，高麗菜先前一顆只要20元，今天要將近40元，且可能因為冒雨搶收，部分青菜賣相也不佳，但婆婆媽媽們還是只能咬牙搶購，就怕今天不買，明天價格還會更高，颱風還沒來災損都這麼嚴重，真的到颱風季節來還得了。

農糧署副署長蘇茂祥表示，豪雨侵襲彰化、南投及雲林等國內蔬菜主要產區，影響農民採收，加上山區道路封閉，夏季高冷蔬菜未能運出，導致到貨量減少，加上明日休市需求增加，推升今日菜價上漲。但降雨已趨緩，且桃園、宜蘭、高雄、屏東及高冷蔬菜產區受雨影響較小，雨停後農民將恢復採收，而山區道路也將逐步開通恢復運輸，這些有利因素都有望使蔬菜到貨量回穩。

蘇茂祥指出，農糧署滾動式倉儲蔬菜中，還有高麗菜及結球白菜共3000公噸，胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯共600公噸，將視市場供需情形，適時投入批發市場調配供應。另外，估計整體農民團體庫存的根莖類等冷藏蔬菜高達1萬5000公噸，都會適時釋出，評估整體蔬菜供應充裕，呼籲消費者不必搶購。

(中時)