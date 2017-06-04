金門搶灘料羅灣長泳 10日報名截止

金門搶灘料羅灣長泳活動，每年都吸引兩岸大批「泳士」參加。（本報資料照片／李金生攝）

金湖鎮花蛤季活動期間，周邊海域湧進戲水人潮。（本報資料照片／李金生攝）

邁入第15年的「2017金門搶灘料羅灣長泳」將於7月23日登場，即日起至6月10日受理報名。另因廈門今年舉辦金磚5國會議，金廈泳渡暫停辦理。

金門縣政府為鼓勵「泳士」們踴躍參加搶灘料羅灣活動，也擬定一些獎勵辦法，包括1.凡參加者均贈送特製紀念泳帽、主題酒、泳畢證書與精美紀念品。2.參加這項活動10次以上者（需於報名時檢附泳畢證書證明），大會另頒給特別獎。3.凡報名並確實參加本次長泳活動達25人以上者，加碼贈送領隊及總幹事各1件長袖運動外套。4.夫婦2人年齡合計120歲、130歲、140歲（含）以上者，由服務人員現場拍照，並另製專屬證書紀念。5.主辦單位針對本屆參加人數最多前6名隊伍（需達25名以上並確實參加）再加碼頒給特別獎。

除海上長泳活動之外，大會也將委託國立金門大學管理學院辦理「2017兩岸水域休閒遊憩與教育創新學術研討會」，另金湖鎮公所也有「花蛤季」系列活動，歡迎大家共襄盛舉。

這項活動在金門縣運動地圖資訊網、中華民國成人游泳協會、東南地區海峽兩岸冬泳聯合會兩岸三地網站均有報名相關資訊。

(中時)