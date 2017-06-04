水扁商機 淡水老街假日變空城

淡水老街福佑宮前遊客零星。（譚宇哲攝）

淡水老街伴手禮商家前幾乎無人光顧。（譚宇哲攝）

淡水知名古早味蛋糕店假日難得出現幾乎免排隊的光景。（譚宇哲攝）

淡水老街今天上午宛如空城。（譚宇哲攝）

等嘸人客！北台灣2、3日遭暴雨轟炸，打壞民眾出門興致，今天上午雨勢間歇，新北市淡水老街卻宛如空城，昔日假日人潮不再，街上遊客零星，商家表示，連日大雨生意幾乎做不成，民眾看到新聞也不敢來淡水，周末業績大減8成以上。

揮別連2日的暴雨，淡水區今天上午雨勢停歇，老街商家一早開店卻發現遊客稀落，中午過後雖陸續有民眾趁著雨歇上街，對比昔日假日光景，仍是大相逕庭，每逢假日必大排長龍的知名古早味蛋糕店，也奇蹟似出現不用排隊的場景。

店家無奈表示，正常假日時間老街上必定車水馬龍、人潮絡繹不絕，然而此次雨災嚴重，昨天、前天幾乎零生意上門，今天雖然雨停，但淡水已成民眾眼中的雨災區，僅有零星遊客出現，生意至少大減８成。

(中時)