淹水過後 居家消毒防疫看這裡
豪雨侵襲全台，造成各地淹水災情，北市衛生局呼籲，淹水過後要注意飲用水衛生，飲用水須徹底煮沸，民眾清理家園時，也要做好個人防護，避免皮膚外傷引發傷口感染，依循「清除、清潔、消毒」防疫3步驟，做好飲食及環境衛生，可以遠離傳染病威脅。
衛生局提醒，民眾清理居家環境時，可配戴防水手套、口罩，穿著雨鞋或防水長靴等，工作完畢或裝備卸除後，應以清水及肥皂洗手。皮膚外傷要盡速將傷口消毒及包紮，避免再受污水或淤泥等感染。
若住宅的蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水，才可以飲用；食物應充分煮熟，勿食用泡過水、發霉或外觀異常的食物。
民眾可依循下列方式進行環境消毒，首先泡水廚房用具及餐具應煮沸處理，若不能煮沸，可以含氯200ppm（約10公升水加入2免洗湯匙約40 c.c的市售5%漂白水）漂白水溶液浸泡30分鐘後，再用清水清洗乾淨。
室內環境如地面、牆壁、廁所、浴室、廚房及臥室，打掃清潔後，以含氯500ppm（約10公升水加入5免洗湯匙約100 c.c之市售5%漂白水。）漂白水充分洗刷。
住家四周環境，如庭院、水溝及其他潮溼處所，在垃圾清除及打掃清潔後，須再進行環境消毒，以含氯1000ppm（約10公升水加入10免洗湯匙約200 c.c之市售5%漂白水。）漂白水加以噴灑消毒，噴灑時注意保護眼睛及皮膚。
災後預防登革熱，「巡、倒、清、刷」不可少，巡視室內外環境可能積水容器，將所有積水容器倒置，如輪胎、鐵鋁罐、寶特瓶、盆栽墊盤等。清除及刷洗積水容器，避免蟲卵附著。
若有防疫相關疑問，可撥打台北市衛生局防疫專線02-23753782或台北市民當家熱線1999洽詢。
(中時)
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