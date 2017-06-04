豪雨影響 全台10處公路段封閉
據交通部公路總局表示，因應連日豪雨，轄區道路截至今日13時00分統計公路路況如下：
一、 預警性封閉共計3路段如下：
1. 台14線埔霧公路廬山路段(88k~99k)，實施預警性封閉，並於6月5日上午8時視天候及道路狀況再行開放。
2. 台16線水里鄉中山橋(15k+361)，實施預警性封閉，並於6月4日下午17時視水位及道路狀況再行開放。
3. 台20線南橫公路勤和至復興路段(93k~99k)，實施預警性封閉，並於6月15日下午17時視天候及道路狀況再行開放。
二、 災情封閉共計7路段如下：
1. 台8線中橫公路大禹嶺路段(109k)路基流失，交通阻斷，預計6月4日下午17時搶通。
2. 台8線中橫公路德基路段(63k)發生邊坡坍方，交通阻斷，預計6月5日下午12時搶通。
3. 台14線埔霧公路廬山路段(88k)，發生土石流坍方，交通阻斷，預計6月4日下午17時搶通。
4. 台20線南橫公路勤和路段(92k)，路基流失，交通阻斷，預計6月5日下午17時搶通。
5. 台20線南橫公路向陽至利稻路段(153k~175k)，多處坍方及路基流失道路無法通行，預計6月7日下午15時搶通。
6. 台21線新中橫公路望高路段(115k)道路邊坡坍方，交通阻斷，預計6月4日下午17時30分搶通。
7. 台29線那瑪夏至五里埔路段(11k~23k)多處路基流失，交通阻斷，預計6月15日下午17時搶通。
公路總局並提醒用路人，豪雨特報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可撥打用路人服務電話0800-231035或每間隔5公里里程牌上之養護單位電話。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。