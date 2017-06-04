豪雨影響 全台10處公路段封閉

據交通部公路總局表示，因應連日豪雨，轄區道路截至今日13時00分統計公路路況如下：

一、 預警性封閉共計3路段如下：

1. 台14線埔霧公路廬山路段(88k~99k)，實施預警性封閉，並於6月5日上午8時視天候及道路狀況再行開放。

2. 台16線水里鄉中山橋(15k+361)，實施預警性封閉，並於6月4日下午17時視水位及道路狀況再行開放。

3. 台20線南橫公路勤和至復興路段(93k~99k)，實施預警性封閉，並於6月15日下午17時視天候及道路狀況再行開放。

二、 災情封閉共計7路段如下：

1. 台8線中橫公路大禹嶺路段(109k)路基流失，交通阻斷，預計6月4日下午17時搶通。

2. 台8線中橫公路德基路段(63k)發生邊坡坍方，交通阻斷，預計6月5日下午12時搶通。

3. 台14線埔霧公路廬山路段(88k)，發生土石流坍方，交通阻斷，預計6月4日下午17時搶通。

4. 台20線南橫公路勤和路段(92k)，路基流失，交通阻斷，預計6月5日下午17時搶通。

5. 台20線南橫公路向陽至利稻路段(153k~175k)，多處坍方及路基流失道路無法通行，預計6月7日下午15時搶通。

6. 台21線新中橫公路望高路段(115k)道路邊坡坍方，交通阻斷，預計6月4日下午17時30分搶通。

7. 台29線那瑪夏至五里埔路段(11k~23k)多處路基流失，交通阻斷，預計6月15日下午17時搶通。

公路總局並提醒用路人，豪雨特報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可撥打用路人服務電話0800-231035或每間隔5公里里程牌上之養護單位電話。

(中時)