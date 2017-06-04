向陽山區成孤島 留守人員值班逾一周
暴雨襲擊南台灣，台東雨量最多的向陽山區3天降雨超過800毫米，雖然登山客都已經撤離下山，但山區仍有林務局、公路局及警察共10位堅守崗位，不過下山的路已經因為大雨沖斷，預計最快7日才能搶通，僅一人值班的警察、公路保全人員都要執勤超過一周，他們也無奈的說「只能等路通再換班了！」
向陽森林遊樂區是前往嘉明湖、向陽山、三叉山的主要入口，也是登山客重要的管制站，30日就到向陽派出所值班的警員嘪慶霖，在滯留鋒面來臨前，還拍攝到五彩繽紛的飛碟雲，不料之後大雨就下個不停，但他仍選擇堅守崗位，一人執勤將會超過一周。
目前向陽森林遊樂區共有10人留守，8名是林務局人員，其中更高海拔的向陽山屋、嘉明湖避難山屋，各有1名山屋管理員留守。台東林管處長劉瓊蓮表示，留守人員都有準備超過2周的存糧，路斷一周不至於有斷糧的危機，山區人員平常工作就是在山區，即使沒有登山客，部分工作仍可正常進行。
關山警分局長徐俊生指出，山區警察留守，與其他單位能有照應、器材相互支援，派出所有衛星電話，即使手機不通，也能以衛星電話與勤務中心聯繫，不過因為路不通，值班時間需拉長，之後再補假。
公路總局關山工務段長孫百慶指出，南橫東段目前有向陽段、摩天段路基流失，今天雨勢趨緩後，工程人員已經挺進山區搶修，預估7日下午搶通，但仍須視搶通進度、雨勢狀況而定。
(中時)
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