媒體報導前瞻計畫重新檢討　林全：報導錯誤！

行政院長林全今（4日）下午2時許，出席中央災害應變中心第五次工作會報。（葉書宏攝）

行政院長林全今（4日）下午2時許，出席中央災害應變中心第五次工作會報，針對媒體報導「前瞻計畫要重新檢討。」林全表示，「這個報導應該是錯誤的！」

林全表示，昨天在基隆大武崙視察災情時，特別提到河流整治要有新的思考，強降雨情況下，河流溢堤問題，河川太窄不容易處理，須從上游考慮分流或其他方式，這些問題盡量在流域綜合治理計畫中考量，若不能充分考量，會在前瞻基礎計畫建設水環境的預算中優先納入考量。

林全指出，前瞻基礎計畫建設水環境規畫目的，希望解決全球氣候變遷所造成的影響，必須有更強的準備，因此才會有前瞻基礎計畫建設水環境水患治理等工程。

(中時)