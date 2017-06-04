台大日籍畢業生：我對台灣一見鍾情!

「我正經歷人生中最深刻的一場戀愛，而我深愛的對象正是我們此時此刻所在的這塊土地─台灣。」台大今天舉行畢業典禮，今年外籍生致詞代表為台大經濟系畢業生田中俊介，他已戀愛為喻，表示自己來台唸書，也愛上台灣這塊土地。

他說，2011年3月11日，日本遭大地震摧殘，整個日本籠罩在黑暗而陰鬱的氛圍中。許多來自台灣的援助與「日本加油！」聲，使倖存的日本人重新獲得勇氣及希望。台灣人的鼓勵也成為心靈支柱，日本人永遠不會忘記這些溫暖。

田中說，當時第一次開始關注台灣，感受到來自台灣的愛與溫暖，就像一見鍾情，毅然捨棄穩定工作來台讀書，並於2012年9月已30歲「高齡大叔」之姿，成為台大新鮮人。

他說，一開始中文差、數學爛，到現在大四最後一年，在經濟系名列前茅，其中遇到許多困難，除了努力，也接受老師與同學的幫助。回顧在台大的「這一段戀愛之旅」，已經成為人生不可取代的片段，台灣早已成為他第二個故鄉。

田中送給大家座右銘：「一(いち)期(ご)一(いち)会(え)」，「一期一會」是日本成語，意思是要珍惜一生可能只有一次的寶貴機會。希望大家都能找到自己一生真正鍾愛的事物，並且為了它全心投入。不論我們年紀大小，只要我們依然深愛著某樣事物，付出努力，就一定能夠燦爛地綻放光芒。

今年本國籍畢業生代表則為外國語文學系畢業生林俐吟。她說，當年周遭一張張陌生的面孔，已成爲共創無數回憶的摯友。曾一起在椰林大道飆車趕課、目送水源阿伯欲哭無淚；也曾為了期末地獄夜宿總圖、為了營隊和之夜排練到半夜。

此外，大家也曾為了民主與家園，在立法院外輾轉難眠，也曾為了正義與人權，走上街頭高喊理想；大家陪伴彼此走過前所未有的低潮迷惘，也一起達到從未想過的燦爛輝煌。

「台大，是我們過去四年揮霍青春的公館遊樂園，我們犯錯能被原諒，我們與眾不同的觀點能被包容。」她說，大學時總相信自己站出來，就是改寫歷史的一點力量；堅強起來，才不會在生命中丟失溫柔。台大不同的聲音能夠彼此包容、相互激盪，所以當面對婚姻平權、司法正義、死刑存廢的議題，懂得在順風中反躬自省，敢於在逆風中挺身而出。

林俐吟期許，未來不會在一連串的妥協後被世界改變，而能夠繼續相信自己可以改變世界。4年前從不同的地⽅⾛進，如今要從⼀樣的台⼤出發，各自啟程邁開步伐，未來每⼀步路，都會帶著⼀部分的彼此前進，讓這個世界有一點變化。

(中時)