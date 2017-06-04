赴重災區勘災 蔡英文：治水工作不能等

政府推動前瞻基礎建設引發強烈反彈，由於連日來各地發生豪大雨，蔡英文總統今天透過臉書強調，面對氣候變遷的挑戰，「治水工作不能再等，一定要更加速」。過去的治水計畫有受限或不足之處，我們要用前瞻計畫加把勁，趕快完成。

蔡英文今天赴雲林等豪雨重災區視察，並在臉書上發文強調「治水不能等！」，她說，因為豪大雨造成雲林縣多數溪水暴漲，造成周邊社區淹水，農損嚴重，所以她分別到石牛溪、大湖口溪勘災，並且到元長的崙仔村檢視災損。

蔡英文表示，這幾天縣府同仁、軍警義消、尤其第一線的里長等，所有的救災同仁都非常辛苦，「我也特別對大家表達感謝」。

她說，面對氣候變遷的挑戰，治水工作不能再等，一定要更加速。過去的治水計畫有受限或不足之處，我們要用前瞻計畫加把勁，趕快完成。在財政比較拮据的縣市，中央要給更多的支持。尤其，前瞻的競爭型預算本來就是靈活的、不是綁死的，她也請相關單位要因應災情調整。

蔡英文強調，災害之後，政府要不斷檢討，永遠以做得更好為目標。地方的需求像是清淤疏濬，中央要更積極協助，務必在汛期之前完成。治水要防範於未然，一次到位。

不過蔡英文今天前往雲林元長鄉崙仔村的視察地點臨時調整，現場媒體及地方人士空等，引發抱怨；府方表示，因為地方協助安排行程人士為讓總統及團隊能更直接了解災損情形，因此才調整總統下車點，以利視察。

(工商)