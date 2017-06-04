台馬輪加班夜航 航空取消20班

交通部航港局應變小組表示，台馬輪加班船昨晚21:30由馬祖開回基隆，已於今日上午08:00平安抵基隆港，載客人數485人。

民航局則說，至今天下午2點為止，國內線受天候影響共取消20班、延誤5班，國際線取消0班，延誤2班。

(中時)